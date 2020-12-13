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воскресенье, 13 декабря 2020 19:48

Дело исключенного из "Слуги народа" нардепа: появились новые подробности

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Дело исключенного из &quot;Слуги народа&quot; нардепа: появились новые подробности
Александр Юрченко шел на выборы под брендом партии Зеленского.

Уголовное производство в отношении народного депутата Александра Юрченко, который избирался от партии "Слуга народа", в ближайшее время направят в суд. Об этом сказал директор Национального антикоррупционного бюро Артем Сытник.

"Мы как НАБУ не сажаем людей за решетку. Есть конкретный кейс, с подозрением, с мерой пресечения, который будет в ближайшее время передан в антикоррупционный суд. Исходя из собранных доказательств. По моему мнению, они убедительны", - рассказал Сытник в интервью "UA:Перший".

Александр Юрченко стал народным депутатом от партии "Слуга народа" по округу №211 в Киеве. После скандала его исключили из фракции.

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15 сентября НАБУ опубликовало видеоматериалы о передаче взятки нардепу от "Слуги народа" Александру Юрченко.

В НАБУ подготовили проект подозрения "слуге", но не могли его вручить нардепу без подписи генпрокурора Ирины Венедиктовой. Она заявила, что недостаточно оснований.

Потом Венедиктова все-таки подписала подозрение.

21 сентября Высший антикоррупционный суд взял Юрченко под стражу с альтернативой внесения залога в более 3 млн грн.

Впоследствии "слуга" вышел под залог.

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