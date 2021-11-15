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понедельник, 15 ноября 2021 15:39

Дело Чауса передали в суд

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Дело Чауса передали в суд
Детективы задержали Чауса в августе в больнице "Феофания". Фото: НАБУ

Обвинительный акт в отношении бывшего судьи Днепровского районного суда города Киева Николая Чауса, подозреваемого в получении $150 тыс. взятки, передали в суд.

Об этом в понедельник сообщила Специализированная антикоррупционная прокуратура.

Прокуроры САП закончили досудебное расследование, которое вели детективы Национального антикоррупционного бюро. Обвинительный акт направили в Высший антикоррупционный суд для рассмотрения по существу.

В прошлом месяце ВАКС продлил до 14 декабря круглосуточный домашний арест Чаусу. Об этом ходатайствовали прокуроры.

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Судью разоблачили на взятке детективы НАБУ в августе 2016 года. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако Чаус сбежал из Украины. Был в международном розыске. Позже его задержали в Молдове, но не выдали Украине.

30 июля Чауса нашли в Винницкой области. По данным СМИ, его сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью с собой и увезли в неизвестном направлении.

Вечером 3 августа работники НАБУ задержали Чауса во время визита в больницу "Феофания".

На следующий день Высший антикоррупционный отправил экс-судью под круглосуточный домашний арест. Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он сбежал, пройдя 50 км пешком. А затем добровольно сдался СБУ.

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