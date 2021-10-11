Чаусу продлили домашний арест

Высший антикоррупционный суд продлил до 14 декабря срок круглосуточного домашнего ареста бывшему судье Днепровского районного суда города Киева Николаю Чаусу, которого подозревают в получении взятки.

Решение 6 октября принял судья ВАКС Тимур Хамзин, сообщает "Слово і діло".

Ранее суд отправлял Чауса под домашний арест до 18 августа. Позже его продлил до 15 октября. В связи с приближением даты завершения действия меры пресечения прокурор САП ходатайствовал о его продлении еще на два месяца.

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Судья ходатайство удовлетворил.

Чаус обязан:

- прибывать по первому требованию;

- не отлучаться из Киева без разрешения;

- сообщать об изменении места жительства и работы;

- воздерживаться от общения со свидетелями;

- сдать на хранение загранпаспорта;

- носить электронный браслет.

В 2016 году детективы Национального антикоррупционного бюро поймали Чауса на получении $150 тыс. взятки. Верховная Рада разрешила его арестовать, однако судья сбежал из Украины. Был в международном розыске. Позже Чауса задержали в Молдове, но не выдали Украине.

30 июля его нашли в Винницкой области. По данным СМИ, Чауса сначала задержала полиция. После этого туда приехали сотрудники СБУ, забрали бывшего судью с собой и увезли в неизвестном направлении.

Вечером 3 августа работники НАБУ задержали его во время визита в больницу "Феофания".

4 августа Высший антикоррупционный суд отправил Чауса под круглосуточный домашний арест.

Чаус заявил, что его похитили с целью убийства и он бежал, пройдя 50 км пешком. А затем добровольно сдался СБУ.