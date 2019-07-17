Дело Януковича: Добкина ждут на допрос

Если Добкин не явится на допрос без уважительной причины либо не предупредит о причинах неявки, его ждет штраф ФОТО: Википедия

Управление спецрасследований Генеральной прокуратуры вызвало на допрос народного депутата от "Оппозиционного блока" Михаила Добкина. Он должен свидетельствовать по делу покушения на президента беглого Виктора Януковича.

Повестку на вызов обнародовали на сайте ГПУ.

Нардепа вызывают в качестве свидетеля по делу. Ждать на него будут 25 июля в 11:00.

Если Добкин не явится на допрос без уважительной причины либо не предупредит о причинах неявки, его ждет штраф.

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В мае 2015-го ГПУ начала производство по факту покушения на убийство Януковича 21-22 февраля 2014-го.