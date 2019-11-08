"Делам Майдана" труба?": Офис Зеленского пикетируют

Фото: Ольга КИРИЛЕНКО

Под Офис президента Владимира Зеленского вышли около 50 граждан, активистов с требованием не допустить развала "дел Майдана" после того, как прокуратура потеряет возможность проводить расследования - 20 ноября.

Об этом сообщает корреспондент Gazeta.ua.

Участники держат плакаты:

"Что после 20.11.19?", "Дела Майдана - экзамен на достоинство", "Не cлей дела Майдана", "Не слей Майдан", "То ли власть глупая, или нас держит за дураков".

У входа к Офису установили измельчитель бумаги, к которому опускают фотографии с событиями Революции достоинства. Они дробятся и распадаются на тонкие полоски.

На акцию пришел бывший руководитель управления специальных расследований Генпрокуратуры Сергей Горбатюк.

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Расследование преступлений, связанных с протестами в 2013-2014-х на Майдане, временно приостановится из-за большой нагрузки на ГБР. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба. С 20 ноября все производства, которые не завершены прокуратурой, перейдут в другие правоохранительные органы. В том числе, в Государственное бюро расследований. Среди них - расследование преступлений против Майдана.