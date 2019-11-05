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вторник, 05 ноября 2019 09:29

Расследование дел Майдана остановят

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Расследование дел Майдана остановят
Фото: из открытых источников

Расследование преступлений, связанных с протестами в 2013-2014 годах на Майдане, временно приостановится из-за большой нагрузки на ГБР.

Об этом глава Государственного бюро расследований Роман Труба написал в колонке на "Украинской правде".

Он объясняет это тем, что с 20 ноября все дела, которые ранее расследовала прокуратура, перейдут в другие правоохранительные органы. В том числе в ГБР, где "катастрофически не хватает следователей".

"Проблема еще в том, что Закон Украины" О Государственном бюро расследований "ограничивает количество работников, которые могут работать в ГБР - 1500 человек по всей Украине вместе со следователями, оперативниками и государственными служащими", - сказал он.

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Сейчас на одного следователя приходится более 100 производств: преступления чиновников, правоохранителей, судей, а также военные преступления и другие дела.

"Расследовать дела Майдана будет отдельное подразделение, но сформировать его только из действующих следственных означает существенно замедлить расследование в других производствах", - отметил руководитель ГБР.

Поэтому Труба предлагает народным депутатам быстро принять изменения в закон о ГБР. В них говорится об отмене ограничения на количество работников ведомства. Также он предлагает ввести упрощенную конкурсную процедуру для следователей ГПУ, которые расследуют "дела Майдана".

"Новый департамент Генпрокуратуры, который будет осуществлять процессуальное руководство в расследованиях "дел Майдана", должен работать непосредственно в подчинении генпрокурора Руслана Рябошапки", - такое мнение в комментарии высказал экс-нардеп, общественный деятель Игорь Луценко.

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Дата
05
ноября

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