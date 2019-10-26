Департамент в "делах Майдана" должен работать под генпрокурором - экс-нардеп

 
Ексклюзивы
1/5
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
Эксперт объяснил, в чем сходство Зеленского и Порошенко
1 Просмотров: 1539
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
Почему в ЕС начали критиковать Зеленского
2 Просмотров: 6651
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 999
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
"Люксовый" Ан-24 и новейший Ан-178 - как праздновали юбилей самой массовой серии украинских самолетов
Просмотров: 6183
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
Попрощались с военной, которую застрелил вражеский снайпер - фото
1 Просмотров: 40554
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
Успешный президент Зеленский или нет, увидим весной – социолог
1 Просмотров: 1161
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Победа: депутатский зал ожидания киевского вокзала передали военным
Просмотров: 1827
Политолог назвал проблему Зеленского
Политолог назвал проблему Зеленского
Просмотров: 3366
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
7% падения для Зеленского – это еще очень позитивно – социолог
Просмотров: 2349
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
"Мы за пять лет не смогли на контрольных пунктах поставить туалет, а РФ за это время в Крыму построила мост"
1 Просмотров: 3411
Фото
Все фото
9
8
4
6
3
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
У Зеленского заговорили об административно-территориальной реформе
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
В Киеве прощаются с Тарасом Кутовым
Экс-чиновника задержали в &quot;Борисполе&quot; по подозрению в государственной измене
Экс-чиновника задержали в "Борисполе" по подозрению в государственной измене
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
В касках и бронежилетах: Сивохо с нардепами поехали на Донбасс
Самый молодой нардеп стал отцом
Самый молодой нардеп стал отцом
Видео
Все видео
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Прокуратура взялась за землю, на которой засела охрана кума Путина
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
Российские пропагандисты провоцировали Разумкова в Совете Европы
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
"Я вам не дам отпетлять" - Дубинский обратился к "Слугам народа"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Милованов об обидах Коломоського: "Не скрою, что я дебил"
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Появилось видео с Луценко в Лондоне
Интервью
1/5
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
"У Украины с Крымом и Донбассом отношения сотни лет. 5 лет оккупации их не поломают" - нардеп из "Слуги народа" Юраш
3 Просмотров: 999
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
"Первый сексуальный опыт получают в 13 лет. Обязанность родителей - доносить детям правильные вещи о сексе"
1 Просмотров: 5616
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
"Формула Штайнмайера" и есть Минскими соглашениями. Зеленскому не поздно нажать на тормоза
2 Просмотров: 7587
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Путин внушил россиянам, что они в кольце врагов - почему кремлевская пропаганда так успешна
Просмотров: 1872
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Какие пожары самые опасные, сколько стоит их ликвидация и на какие болезни страдают спасатели
Просмотров: 1044
Колонка
Сергей Демчук
Сергей Демчук
26 октября 2019
Просмотров: 225
Футболістище
– Ми – не Росія, яка обіграла Шотландію і всім розповідає, що виграє Євро, – сказав після перемоги над Португалією нападник ...
суббота, 26 октября 2019 21:48

Департамент в "делах Майдана" должен работать под генпрокурором - экс-нардеп

  Комментировать
Департамент в &quot;делах Майдана&quot; должен работать под генпрокурором - экс-нардеп
"Главное - не наделать ошибок, которые снова создадут ощущение, что ничего не изменилось, что все по-старому и так далее". ФОТО: Facebook-страница Игоря Луценко

Новый департамент Генпрокуратуры, который будет осуществлять процессуальное руководство в расследованиях "дел Майдана", должен работать непосредственно в подчинении генпрокурора Руслана Рябошапки.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал экс-нардеп, общественный деятель Игорь Луценко.

"Он должен напрямую подчиняться генеральному прокурору, поскольку это очень большое важное дело. Он должен непосредственно управлять этой структурной единицей".

"Сейчас, я так понимаю, это все положат на Чумака (главный военный прокурор - Gazeta.ua). Ну хорошо, на Чумака, но не ниже. Должен работать такой исключительный режим для этого департамента. Чтобы действительно не было постороннего давления через все эти наши коррупционные механизмы прокуратуры.

Плюс, кто не вошел туда (в новый департамент - Gazeta.ua) из прокуроров, но имеет опыт в расследовании майдановских дел, имеет нормальную репутацию - этих людей надо в особом порядке выбрать в ГБР, чтобы они дальше занимались расследованиями. Чтобы этот коллектив продолжал дальше работать, пусть там будут рамки ГБР - ГПУ. Я думаю, что они еще покажут результат".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: "Дела Майдана": зачем в новом департаменте оставлять старых прокуроров

"Я бы не мыслил персоналиями в случае с "расследованиями Майдана", здесь вопрос к институтам. Учреждение, которое занималось расследованием "дел Майдана", - это управление специальных расследований. Фактически нынешнее процессуальное законодательство предусматривает ликвидацию этого управления как коллектива людей, которые более или менее друг другу доверяли и примерно знали, кто "стучит", а кто "не стучит", кто на кого работает, там уже это было известно".

Назначение Рябошапки генпрокурором как человека с высшим образованием, в отличие от его предшественника, Луценко считает позитивом для ГПУ.

"Это уже определенная реорганизация. Главное - не наделать ошибок, которые снова создадут ощущение, что ничего не изменилось, что все по-старому и так далее".

21 октября в Генеральной прокуратуре создали Департамент процессуального руководства по расследованию преступлений, совершенных во время Революции Достоинства 2013 - 2014. В состав войдут 3 отдела.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Департамент в "делах Майдана" должен работать под генпрокурором - экс-нардеп». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
октября

Умер кит, которого пытались вытянуть спасатели

Самое читаемое
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
В сети появились фото Заворотнюк из онкоцентра
3
 Просмотров: 40142
Фотограф Эллен фон Унверт: &quot;Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии&quot;
Фотограф Эллен фон Унверт: "Мои фото провоцируют ваши собственные фантазии"
25
 Просмотров: 38880
Участник &quot;Танцев со звездами&quot; разводится с женой
Участник "Танцев со звездами" разводится с женой Просмотров: 33534
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
Дочь Веры Брежневой выложила в сеть сексуальное фото
4
 Просмотров: 26019
&quot;Мисс Украина Вселенная-2019&quot;: самые &quot;горячие&quot; фото красавицы
"Мисс Украина Вселенная-2019": самые "горячие" фото красавицы
8
 1 Просмотров: 17856
Политика
Мы не готовы к компромиссам с совестью и территориальной целостностью - Разумков
Мы не готовы к компромиссам с совестью и территориальной целостностью - Разумков Просмотров: 693
Заместителя Филатова задержали в аэропорту
Заместителя Филатова задержали в аэропорту Просмотров: 630
"Дела Майдана": зачем в новом департаменте оставлять старых прокуроров
"Дела Майдана": зачем в новом департаменте оставлять старых прокуроров
 Просмотров: 207
Депутатам-прогульщикам назначили наказание
Депутатам-прогульщикам назначили наказание Просмотров: 513
Зеленский распорядился сократить расходы на чиновников, а учителей и врачей не трогать
Зеленский распорядился сократить расходы на чиновников, а учителей и врачей не трогать Просмотров: 3735
Больше всего комментируют
7
"Мне пофиг, с кем будет перемирие" - Зеленский поспорил с бойцами
3
"Формула Штайнмайера" означает "сдать нас с потрохами" - Кучма
3
Крым - людей: мисс Украины оконфузилась перед журналистами
2
Боевики требуют денег у перевозчиков
2
Зеленский приехал на передовую: видео словесной перепалки
Голосов: 13075
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua