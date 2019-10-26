Департамент в "делах Майдана" должен работать под генпрокурором - экс-нардеп

"Главное - не наделать ошибок, которые снова создадут ощущение, что ничего не изменилось, что все по-старому и так далее". ФОТО: Facebook-страница Игоря Луценко

Новый департамент Генпрокуратуры, который будет осуществлять процессуальное руководство в расследованиях "дел Майдана", должен работать непосредственно в подчинении генпрокурора Руслана Рябошапки.

Такое мнение в комментарии Gazeta.ua высказал экс-нардеп, общественный деятель Игорь Луценко.

"Он должен напрямую подчиняться генеральному прокурору, поскольку это очень большое важное дело. Он должен непосредственно управлять этой структурной единицей".

"Сейчас, я так понимаю, это все положат на Чумака (главный военный прокурор - Gazeta.ua). Ну хорошо, на Чумака, но не ниже. Должен работать такой исключительный режим для этого департамента. Чтобы действительно не было постороннего давления через все эти наши коррупционные механизмы прокуратуры.

Плюс, кто не вошел туда (в новый департамент - Gazeta.ua) из прокуроров, но имеет опыт в расследовании майдановских дел, имеет нормальную репутацию - этих людей надо в особом порядке выбрать в ГБР, чтобы они дальше занимались расследованиями. Чтобы этот коллектив продолжал дальше работать, пусть там будут рамки ГБР - ГПУ. Я думаю, что они еще покажут результат".

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"Я бы не мыслил персоналиями в случае с "расследованиями Майдана", здесь вопрос к институтам. Учреждение, которое занималось расследованием "дел Майдана", - это управление специальных расследований. Фактически нынешнее процессуальное законодательство предусматривает ликвидацию этого управления как коллектива людей, которые более или менее друг другу доверяли и примерно знали, кто "стучит", а кто "не стучит", кто на кого работает, там уже это было известно".

Назначение Рябошапки генпрокурором как человека с высшим образованием, в отличие от его предшественника, Луценко считает позитивом для ГПУ.

"Это уже определенная реорганизация. Главное - не наделать ошибок, которые снова создадут ощущение, что ничего не изменилось, что все по-старому и так далее".

21 октября в Генеральной прокуратуре создали Департамент процессуального руководства по расследованию преступлений, совершенных во время Революции Достоинства 2013 - 2014. В состав войдут 3 отдела.