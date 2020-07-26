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воскресенье, 26 июля 2020 15:25

Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов

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Дела против Порошенко и активистов имеют заказной характер - Турчинов

Многочисленные дела, которые наплодили против пятого президента Петра Порошенко, не имеют никакой правовой логики, потому что их цель - политические преследования лидера оппозиции. Об этом в интервью Цензор.НЕТ заявил руководитель штаба "Европейской Солидарности" Александр Турчинов.

"Репрессии не предполагают, что дела должны быть логичными. В том-то и дело, что абсурдность дел – еще одно из доказательств их исключительно заказной природы. Вы ведь не думаете, что следователи и прокуроры решили проявить себя на юмористическом поприще и с этой целью сфабриковали глупые и безумные дела? Нет. Это прямой заказ. Но у исполнителей нет оснований для серьезных обвинений, да и с профессионализмом реальные проблемы", - считает Турчинов.

"Более 20 дел. Одно позорнее другого. Причем Порошенко обвиняют в том, что он выполнял свои полномочия как президент. Его обвиняют в том, что он продолжил контрнаступление на Донбассе. Его обвиняют в том, что он дал команду на проход из украинского порта – Одессы в другой украинский порт – Мариуполь украинским военным кораблям через Керченский пролив, также являющийся украинским и т.д и т.п. И только жесткое заявление Европейского Союза, Соединенных Штатов Америки о недопустимости политических репрессий, а также активная позиция украинцев, заставили их уже в суде отказаться от запланированного ареста", - напомнил Александр Турчинов.

"Вспомните абсурдность обвинений против Софии Федыны, Маруси Звиробий, Тани Чорновол, Александра Погребиского и других патриотов. Я не считаю, что это смешно. Что это неудачные шутки. Это демонстрация агрессивности и, в то же время, бессилия власти. Но этот конвейер дел забирает уйму времени, нервов и сил", - отмечает Турчинов.

Он напомнил, что почувствовал на себе подобные "прелести" режима. "Во времена Кучмы и Януковича против меня было возбуждено с десяток уголовных дел за организацию массовых беспорядков, за захват телецентра, сопротивление силовикам и т.д. и т.п. Они трижды вносили в парламент представление на мой арест. Я это все проходил. Не думаю, что нынешняя власть меня сможет в этом плане чем-то удивить. Принимая решение возглавить штаб ЕС, я предполагал, какой может быть их реакция. Через неделю после моего заявления из Офиса Генпрокурора в Печерский суд пришла пачка ходатайств о выемке документов, связанных с моей бывшей работой. Как видите, достаточно оперативная реакция", - отметил Александр Турчинов.

Он также отметил, что при пассивной поддержке властей усиливаются попытки дискредитации Майдана со стороны пророссийских сил.

"Лидеры ОПЗЖ четко сориентированы не на перспективу нашей страны, а на интересы страны-агрессора. Они демонстративно регулярно летают в Москву на какие-то там совместные мероприятия, не скрывая своего позитивного отношения к стране-агрессору, которая оккупировала Крым и часть Донбасса, которая продолжает каждый день убивать наших солдат и реально нам угрожает полномасштабной войной. Такая работа на Россию, пытающуюся восстановить свой имперский потенциал, – очень опасна для страны. Начиная с 2014 года так нагло пятая колонна никогда себя не вела", - констатирует Турчинов.

"Большинство представителей пятой колонны были загнаны в угол или бежали из страны. Сейчас же они действуют открыто и нагло. Их возможности, в том числе, информационные активы, использует Российская Федерация в агрессии против нашей страны. Гибридные технологии войны предполагают вначале информационное зомбирование людей, как это было в том же Крыму или на Донбассе, а потом уже появляются российские танки. То же самое мы видим сейчас. Полным ходом идет информационная обработка населения, а что будет потом – мы можем с вами достаточно точно прогнозировать", - говорит Александр Турчинов.

"Кроме того, при пассивной поддержке власти усиливаются попытки дискредитации Майдана, ревизии идей и приоритетов Революции Достоинства. Наступление идеологов контрреволюции поддерживается и усиливается руководством правоохранительных органов, прежде всего, – ОГПУ и ГБР. Тот же Андрей Портнов, который по своей антимайдановской агрессивности, активности и системности даст фору даже лидерам ОПЗЖ, демонстративно ставит задачи перед "независимым следствием", которое старательно отрабатывает все его заявления", - говорит Александр Турчинов.

"Установив контроль над ведущими СМИ, вещают просто вызывающие для страны вещи, оправдывая российскую агрессию. Никто не контролирует происхождение их ресурсов. Пророссийские антиукраинские силы начинают оказывать серьезное влияние на внутреннюю и внешнюю политику государства. Это уже перешло какую-то критическую грань", - предостерегает политик.

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