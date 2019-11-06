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среда, 06 ноября 2019 19:48

Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни

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Дела Майдана хотят похоронить - адвокат Небесной сотни
Сопротивление расследованию дел шло с самого начала, говорит юрист. Фото: УНІАН

Дела Майдана не хотят дальше расследовать.

Об этом Gazeta.ua сказал адвокат семей Небесной сотни Павел Дыкань.

"Передачу дел Генпрокуратуры не подготовили, хотя об этом было известно несколько лет. Мы подавали предложения. А время подходит. Такое впечатление, что дела Майдана стали никому не интересны. В частности, ГБР. Сегодня внимание к ним просто отсутствует. Будут передаваться 5 лет, там сроки вытекут, там материалы потеряются.

Ситуацией больше располагает следователь, который вел дело. Ее передача другому - несколько сложная процедура. Кроме бумаг нужно передать еще и видение, общую картину. Но в электронном виде такое не фиксируется, системы не сделали.

Более или менее эффективным путем был бы перевод всей команды следователей, которые работали над этим, в бюро. Создание там отдельного департамента, который фактически продолжал заниматься своей работой. Однако руководителя уволили, группу прокуроров переполовинили, следователи так же "подвешены в воздухе". Выглядит, как спланированная акция, чтобы все дела были просто потеряны.

Выглядит, как спланированная акция, чтобы все дела были просто потеряны

Можно предположить, что те назначаются на полгода или на год. За это время провести проверку дел, установить должным ли образом они расследовались, какие были ошибки. Далее менять состав следователей - добавлять, привлекать другие правоохранительные органы. Это уже варианты, которые можно рассматривать. Будущий Офис генпрокурора не делает ничего для того, чтобы вместе с ГБР разработать процедуру и подкрепить ее законодательно.

Сейчас дела передаются в никуда. Ну допустим, что у Трубы такие люди есть. Но сама процедура передачи сложная. Без привлечения следователей, которые уже работали, расследование будет фактически утрачено.

Не скажу, что департамент Горбатюка был идеальным, но они всегда были "белой вороной" на фоне Генпрокуратуры. Расследовали чрезвычайно трудные дела. Были эффективнее других департаментов. Как раз был пример того, что люди могут работать.

Сопротивление расследованию дел шло с самого начала. Как минимум, со стороны руководства Генпрокуратуры. Знаем случаи, когда еще в 2015-16-м годах подозрения относительно высоких чиновников не соглашались по полгода и больше. Как дело Ульянченко, затем по Лукаш. Решение долго задерживались. Это было при Шокине, Луценко. Теперь продолжается при Рябошапке. К сожалению, в системе продолжают работать люди, которые между собой связаны дружескими, финансовыми, семейными связями. "Своих" не сдают.

Трудно сказать, когда теперь будут результаты. В тех условиях, которые сейчас, возможно - никогда. Или будут по очень маленьким делам, которые не касаются чиновников. Привлекут каких-то "стрелочников", - говорит Павел Дыкань.

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Расследование преступлений, связанных с протестами в 2013-2014-х на Майдане, временно приостановится из-за большой нагрузки на ГБР. Об этом заявил директор Государственного бюро расследований Роман Труба.

С 20 ноября все производства, которые не завершены прокуратурой, перейдут в другие правоохранительные органы. В том числе, в Государственное бюро расследований. Среди них - расследование преступлений против Майдана.

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