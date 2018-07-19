Декоммунизация Донетчины: Жебривский поделился опытом

Павел Жебровский провел конкурс между городами: кто первый изменит вывески на украинский - получит 30 млн грн. Фото: gazeta.ua

Подконтрольные Украине города Донетчины радостно проводят украинизацию, если их к этому стимулируют.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал бывший глава Донецкой ОГА Павел Жебривский.

"В начале я их убеждал, рассказывал, стращал - надо сделать вывески на украинском языке. Говорили, денег нет в бюджете. И люди не воспримут. Тогда я придумал такую конфету: кто сделает это первым, получит на социально-экономическое развитие города 30 миллионов гривен. Второй – 20 миллионов, остальные - по 10. За первенство боролись Дружковка и Покровск. Дружковка выиграла. Сопротивления не было ни в одном городе.

Как-то один большой начальник приехал в Мариуполь. Ему из зала говорят - а можете на русском. Он - давай. Тогда говорит: "Ну как я?" Отвечаю: "Супер, ты меня отбросил на полгода назад". В Донецкой области все понимают украинский. Я хотел бы, чтобы полицейский, прокурор, СБУ и армия были обязаны разговаривать на государственном языке. Детсад, школа, университет - должны быть украиноязычными. А людей, которые пользуются русским, нельзя унижать или ограничивать. Но их дети и внуки уже будут разговаривать на украинском", - пояснил Жебривский.

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Министр внутренних дел Арсен Аваков считает, что предоставление русскому языку временного или постоянного статуса как регионального на Донбассе может стать компромиссом. Он изложил позиции, "по которым необходимо определить степень допустимого для украинского общества компромисса".

Полный текст интервью с бывшим главой Донецкой ОГА Павлом Жебривским читайте на Gazeta.ua 20 июля и в следующих номерах "Газеты по-украински".