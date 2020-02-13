Действующий и бывший. На Мюнхенскую конференцию от Украины поедут два президента

Экс-президент Петр Порошенко примет участие в Мюнхенской конференции в сфере безопасности

Пятый президент Украины, лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко 14 - 16 февраля на приглашение организаторов примет участие в Мюнхенской конференции в сфере безопасности.

Об этом говорится на сайте "Европейской солидарности".

При обсуждении проблематики региональной безопасности, а также в ходе двусторонних встреч Петр Порошенко планирует поднять вопрос о невыполнении Российской Федерацией Минских договоренностей, подчеркнуть необходимость укрепления проукраинской международной коалиции и усиления санкционного режима в отношении России в ответ на продолжающуюся агрессию против Украины, а также создание международной платформы по восстановлению суверенитета Украины над Крымом.

Кроме этого, пятый президент Украины обсудит пути ускорения европейской и евроатлантической интеграции нашего государства и увеличение международной поддержки на цели внедрения реформ.

Нынешний глава государства президент Владимир Зеленский также планирует посетить Мюнхенскую конференцию в сфере безопасности.