"Деда Мороза не существует" - Муждабаев о рейтингах власти

Айдер Муждабаев: "Я оптимист в отношении Украины. Правде трудно, но она точно здесь". Фото: Тарас Подолян

Инфантильное украинское общество создало себе образ идеального президента – именно этим объясняются высокие рейтинги Владимира Зеленского. Трудно спрогнозировать, кто победит на следующих выборах – популизм доминирует по всему миру. Украинцы должны ментально повзрослеть, если хотят сохранить страну в ее пределах.

Об этом в интервью журналу "Країна" рассказал журналист, заместитель гендиректора телеканала ATR Айдер Муждабаев.

"Зеленский – это мечта, – говорит он, комментируя высокий рейтинг действующего президента. – Человеку трудно прощаться с иллюзиями. Были, конечно, манипуляции с сериалом "Слуга народа". Но граждане сами хотели такого. Наше общество находится на уровне 5-7-летнего ребенка. Малыш начинает подозревать, что Деда Мороза не существует. Это осознание дается с трудом. Но мы должны повзрослеть. И Зеленский тоже. Чудес не бывает – есть реформы и системная работа. Много того, что Зеленский говорил во время избирательной кампании, он уже не повторит".

Кто может победить на следующих президентских выборах? По мнению журналиста, Зеленский продемонстрировал, что выиграть может любой.

"Это и хорошо, и плохо. Это свидетельствует, что Украина действительно демократическая. С другой стороны – большинство избирателей ментальные дети. В нашем обществе нет рационального фундамента. Хотя после Трампа я не могу сказать, есть ли он хоть где-то. 250 лет демократии – и на выборах побеждает действительно опасный человек. Надеюсь, Америка преодолела болезнь агрессивного популизма. Наш популизм не так опасен, но от него все равно надо избавляться. Особенно в условиях войны. Мы должны не только сохранить Украину, но и передать ее детям. И желательно в конституционных пределах".

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Когда-то Айдер Муждабаев сказал об Украине: "Если в мире есть правда – то она здесь". С тех пор его мнение не изменилось.

"Я оптимист в отношении Украины. Правде трудно, но она точно здесь. В каком государстве сейчас четко видно, где добро, а где зло? У нас много полуватных, инфантильных людей. Сейчас комфортный мир – даже не слишком образованный человек имеет, что поесть и где отдохнуть. Никогда еще человечество не жило так хорошо. Однако первый холодный душ получила Чечня, потом Грузия, а дальше – мы. Оказываем сопротивление тому, кого боится почти весь мир. Знаем, что делать, – в любом случае воевать. Украина – это полюс правды на Земле", – заключает он.

Полное интервью с Айдером Муждабаевым читайте в журнале "Країна"

Согласно опросам, проведенным 3 июля, рейтинг поддержки Владимира Зеленского является самым высоким среди политиков. Так, за действующего президента готовы отдать свой голос на выборах 29,1% опрошенных. Ближайшими конкурентами Зеленского являются бывший президент, лидер "Европейской солидарности" Петр Порошенко – 13,4% поддержки, и представитель пророссийской партии ОПЗЖ Юрий Бойко – 12,5%. 11,3% избирателей отдали бы голоса за Юлию Тимошенко, 8,7% – за Игоря Смешко.