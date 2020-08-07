Децентрализация катится в другую сторону. Киев силами регионов закрывает проблемы государства

Надал отметил: по Конституции, ответственность за содержание учреждений медицинской сферы лежит на стране. Центральная власть сейчас пытается ее переложить на местные. Фото из личного архива Сергея Надала

Реформа децентрализации движется в обратном направлении. Правительство перекладывает свою ответственность на местные власти.

Об этом в интервью Gazeta.ua сказал городской глава Тернополя Сергей Надал.

"Реформа остановилась и катится в другую сторону. Одна из главных проблем, которая оставалась нерешенной, это вопрос ответственности и финансирования. Должны были быть четко разделены сферы ответственности.

Например, вопросы медицины. Если в Конституции написано, что за заработную плату, за содержание учреждений медицинской сферы несет ответственность страна, то так и должно быть. Не может быть - мы просчитали формулу, чего-то не хватает. Поэтому 20-30 процентов дофинансируйте из местного бюджета. А это десятки миллионов гривен ежегодно. Такая ситуация и в других сферах. Поэтому надо определить - за что отвечает правительство, а за что город. Потому что когда не хватает лекарств для больных почечной недостаточностью, они куда идут? К местной власти. И им до лампочки, что правительство не финансирует. А представители правительства говорят: это такая же ответственность органов местного самоуправления. Поэтому давайте уже определимся, кто за что отвечает", - отметил Надал.

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Суть реформы заключалась в том, чтобы дать возможность органам местного самоуправления решать проблемы, подчеркнул городской голова.

"Люди в Тернополе знают лучше, что здесь надо, чем это видят из Киева. Но когда там поняли, что все больше полномочий идет на места, что самоуправление становится сильнее, начали думать - а почему не использовать это, чтобы силами регионов закрывать проблемы государства.

Мы с новыми полномочиями получили и втрое больше расходов. Понимали, что это болезнь роста - надо пройти, потому что реформа за год не происходит. Но, к сожалению, изменения стали идти в худшую сторону. И когда сегодня озвучивают, что где-то на местах строят фонтаны вместо того, чтобы платить нам за газ, то простите, как такие вещи можно сравнивать", - резюмировал Надал.

Реформа децентрализации стартовала в Украине в 2014 году. Ее цель - концентрация основных средств и полномочий именно на уровне общин. Реформа должна была положить конец постсоветской региональной вертикали столица-область-район.