Давление, коррупция, рейдерство – с чем будет работать Бюро экономической безопасности

Фото: "Суспільне"

Создание Бюро экономической безопасности – одно из условий сотрудничества с международными кредиторами. Несколько сотен миллионов гривен и почти четыре тысячи сотрудников Бюро заменят налоговую полицию. Больше никакого рейдерства и "масок шоу", как много лет просил украинский бизнес. Ведомство должно было заработать 25 сентября. Верховная Рада отсрочила его запуск на два месяца. Останется работать пока и налоговая милиция.

Сможет ли БЭБ сократить количество "масок-шоу" силовиков и почему оттягивают запуск – в материале Gazeta.ua.

Чем будет заниматься орган

БЭБ заменит налоговую милицию. СБУ и Нацполиция не будут расследовать экономические преступления. Этим будет заниматься Бюро. В его компетенции расследования дел об уклонении от уплаты налогов, подделки документов и ценных государственных бумаг, мошенничество с налогом на добавленную стоимость и финансовыми ресурсами, незаконная приватизация государственного или коммунального имущества.

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В государственном бюджете на 2021 предусмотрели 587 млн грн на финансирование нового органа. В проекте бюджета на 2022 – планируется выделить 622 млн. До 4 тыс. сотрудников будут работать в Бюро. Зарплаты – от 40 тыс. грн. Можно зарабатывать 70 -80 тыс. грн с учетом премий и надбавок.

В БЭБ вместе с аналитиками будут работать детективы. Выполнять оперативно-розыскные функции, работники будут иметь оружие, предусматривает закон.

Автор: "Слово и дело" В государственном бюджете на 2021 предусмотрели 587 млн грн на финансирование нового органа. В проект бюджета на 2022 - планируется выделить 622 млн.

Председатель БЭБ и скандалы

20 августа Кабмин назначил Вадима Мельника директором Бюро экономической безопасности. Уволил его от должности председателя Государственной фискальной службы. В должности Мельник работал девять месяцев. С 2011 по 2013 годы Мельник возглавлял Управление расследованию особо важных дел в рамках Государственной налоговой службы. Во времена Виктора Януковича получил должность в Министерстве доходов и сборов. В течение 2018-2020 годов работал в Сумском государственном университете.

Мельник имеет квартиру в Киеве на 159,4 "квадратов", земельный участок на Сумщине, отметил в декларации за 2020-й год. Обладает паркоместом и квартирой на 72,2 кв.м в Ирпене. Там же у жены Елены нежилое помещение на более 100 "квадратов", две квартиры, два паркоместа, земельный участок, нежилые и торгово-офисные помещения. Также владеет двумя квартирами в Одессе и Турции.

Семья имеет один автомобиль – "Ленд Ровер" 2017-го года. Семья имеет более 1,9 млн грн наличными. Более 43 тыс. грн держат в банках. По 2020-й год Мельник заработал более 1 млн грн от работы в университете и предпринимательской деятельности. Получил пенсии на 139 тыс. грн. Жена заработала – более 2,6 млн грн. Мельник обладает ружьем за 168 тыс. грн.

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Кандидатура Мельника вызвала возмущение у бизнеса. В Украинском совете бизнеса заявляли, что обеспокоены скандалами вокруг конкурса на должность руководителя Бюро экономической безопасности.

"Риски велики. Старые кадры вредят новым органам". Мнение экспертов

Владимир Дубровский, старший экономист Case Ukraine:

"С запуском Бюро будет в лучшем случае небольшие улучшения. В худшем – это станет антиреформой через концентрированные полномочия. Той реформы, о которой мечтали, почти наверняка не произойдет. Идея была в том, чтобы создать единственный орган, который бы проверял представителей других. Чтобы больше не было коррупции. Проверяющие органы в Украине, к сожалению, используют для давления на бизнес, коррупции, рейдерства. Крышуют масштабные схемы хищения государственного имущества. Это то, что они должны были бы побороть. Ситуация еще с начала 1990-х годов. Единственный способ это остановить – полная перезагрузка. В этом и заключалась идея БЭБ. Власть сильно упиралась такому сценарию. В конце концов, закон приняли. Но без ограничения на работу бывших работников этих органов. Победителем конкурса на голову стал налоговый милиционер. Он будет набирать на должности своих бывших коллег. Для перезагрузки новые кадры надо искать и готовить, проверять их добродетельность. Если все делать в спешке, то нет другого варианта, как переодевать налоговых милиционеров. Человека, который брал "серые" деньги, сложно переучить работать на зарплату.

Честные предприниматели выступали за создание Бюро, чтобы криминальный бизнес лишился "крыш". Этого почти наверняка не произойдет".

Алексей Кущ, экономист:

"Все новые органы – от НАБУ к БЭБ – надо было формировать только из молодых людей, которые никогда не работали в силовых ведомствах. У нас много юристов, аудиторов – молодые выпускники. А в качестве советников можно привлекать специалистов с опытом. Как в начале 90-х делали в Польше, Чехии, Словакии. Если брать старые кадры в новые структуры – они втягивают старые схемы, связи, кумовство. Надо начинать с нового листа, потому что так толку не будет.

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Одна из ключевых проблем сейчас – каждое силовое ведомство имеет свои экономические подразделения. Есть система распределения воздействий. Служба безопасности занимается контрабандой, налоговая – системой начисления НДС. Это создает имидж территории беззакония. Иностранцы здесь работать не хотят.

Бюро должно взять на себя рычаги борьбы с экономическими преступлениями. 90 процентов работы – должно быть предотвращение. Сейчас у нас сначала блокируют предприятия, а затем ищут доказательства вины.

Ключевое здесь – наличие политической воли, чтобы дублирующие полномочия силовиков исчезли. Иначе орган получит "хлебную" территорию, а пользы для страны не будет".

Виктор Чумак, юрист:

"Чтобы запустить БЭБ – надо решить много вопросов: помещение, люди, конкурсные комиссии, есть должностные обязанности лиц, которых надо запустить на конкурс. Это тягучая история, но это нормальный формализм. Налоговую милицию сегодня остановить нельзя. Если сегодня запускают БЭБ, милиция должна остановиться вчера. Процесс должен быть непрерывным.

Не верю, что Мельник будет набирать новых людей. Будет брать "своих". Бюро создали в ручном режиме, так же назначили руководителя. Все будут подстраиваться под него. Если потребуется, БЭБ и без "масок-шоу" вывернет бизнес, так что он заплачет".

За последние семь лет в Украине создали пять антикоррупционных органов. Национальное агентство по борьбе с коррупцией 2015 года. Национальное антикоррупционное бюро также создали 2015 года, как и Специальную антикоррупционную прокуратуру. Высший антикоррупционный суд - открыли 2019-го. Национальное агентство Украины по вопросам выявления, розыска и управления активами, полученными от коррупционных и других преступлений создали 2016-го.