Дания выделит Украине 22 млн евро

Дания поможет Украине. Фото: Укринформ

Дания выделит 22 млн евро на усиление сектора безопасности страны.

"Это проявление настоящей дружбы", — заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в Twitter.

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"Благодарен коллеге и другу Йеппе Кофоду (министр иностранных дел Дании — Gazeta.ua) за его своевременный визит на Донбасс, свидетельствующий о солидарности Дании с Украиной на фоне неприемлемых угроз со стороны России. Высоко ценю решение выделить дополнительные 22 млн евро на усиление сектора безопасности Украины", написал министр.

Российские власти начали перемещать военные вертолеты на границу с Украиной. Это может означать, что планирование нападения продолжается.