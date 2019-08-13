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Данилюк озвучил свою позицию по экономической блокаде Донбасса

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Данилюк озвучил свою позицию по экономической блокаде Донбасса
"Я считаю, что такой шаг сам по себе ничего не принесет". ФОТО: "Радио Свобода"

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Данилюк выступает против снятия экономической блокады Донбасса.

"Я считаю, что такой шаг сам по себе ничего не принесет", - сказал он в интервью BBC.

"Это же не блокада, давайте называть вещи своими именами. Это ограничительные торговые меры, которые были введены в ответ на национализацию наших предприятий на неконтролируемой территории", - добавил секретарь СНБО.

Данилюк отметил, что захваченные предприятия перестали платить налоги в центральный бюджет, так СНБО приняло решение о блокаде. Поднимать вопрос о ее снятии надо с учетом оценки шагов "другой стороны".

"Различные варианты могут рассматриваться, сейчас я вам говорить о них не буду, потому что любые документы, которые готовятся для рассмотрения на СНБО, имеют гриф. Но любое решение в правильном комплексе может сработать. Отдельно само по себе - нет".

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