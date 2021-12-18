Данилов прокомментировал планы по размещению крупного иностранного военного контингента в Украине

По его словам, на сегодняшний день планов по размещению военного контингента в Украине нет. Фото: скриншот с видео

Секретарь совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Алексей Данилов заявил, что пока нет планов размещать в Украине большой иностранный воинский контингент. Он также отметил, что в стране находятся военные ряда государств, которые обучают украинских военнослужащих.

Об этом он рассказал в интервью "Апостроф ТВ".

"На сегодня (в Украине - ред.) находятся представители США, Великобритании, Польши, Литвы и других стран, которые ведут обучение наших военных. Такие военные есть, они постоянно находятся на территории нашей страны, они на наших полигонах учат наших парней и девушек, как защищать нашу страну, и мы им за это благодарны", - сказал Данилов.

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По его словам, на сегодня планов по размещению военного контингента в Украине нет.

"Если речь идет о большом военном контингенте, то я тут сказать не могу, каждая страна будет определяться самостоятельно", - добавил секретарь СНБО.

Он также добавил, что представители других стран не готовы защищать Украину ценой "собственной жизни". По его словам, это не их обязанность.

Ранее Алексей Данилов заявил, что количество российских военных, которое сейчас скопилось на границе, не представляет угрозы.