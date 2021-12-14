Российские войска на границе не представляют угрозы - Данилов

Данилов сообщил, что украинская разведка работает хорошо. Фото: "Факты"

Количество российских военных, которое сейчас скопилось на границе, не представляет угрозы.

Об этом сказал во время презентации системы мониторинга использования недрами секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов, сообщает "Укринформ".

"То, что сегодня есть, могу сказать, мы отслеживаем ситуацию, она находится под контролем. Обучение они проводят постоянно, другое дело, что раньше это не так обращали внимание", - сказал секретарь СНБО.

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Он сообщил, что украинская разведка хорошо работает.

7 декабря украинская разведка сообщила, что позиции российских оккупантов на Донбассе усиливают дополнительными 122-мм самоходными артиллерийскими установками, танками и боевыми машинами пехоты. На передовых позициях враг также увеличил количество снайперских пар в готовности атаковать украинские позиции для потерь в личном составе Объединенных сил.