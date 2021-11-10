Данилов посоветовал немецким социал-демократам взять домой по пять беженцев

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Секретарь Совета безопасности и обороны Украины Алексей Данилов ответил эксперту с немецкого Бундестага, предложившему временно разместить беженцев из Беларуси в Украине.

Об этом сказал на брифинге в среду.

"Мы рассматривали заявление господина Шмидта. У нас есть встречное предложение социал-демократам Германии взять себе домой по два, по три, по пять мигрантов.

Если есть место в Бундестаге, пусть их берут к себе и пусть там находятся.

С какого испуга мы должны брать их себе, если немцы должны о них заботиться? Очень странно, когда немцы начинают нам говорить, что с этим делать", - сказал Данилов.

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10 ноября эксперт по внешнеполитическим вопросам фракции Социал-демократической партии в Бундестаге Нильc Шмид предложил открыть мигрантам контролируемый путь в Польшу, а затем доставить в Украину. Толпа мигрантов в Беларуси собрались у польской границе. Власти Польши привели в боевую готовность Силы территориальной обороны, а президент Анджей Дуда созвал экстренное совещание с чиновниками. Мигранты пытались прорвать границу с территории Белоруссии, но эту попытку отбили.