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суббота, 20 ноября 2021 11:49

Данилов обсудил безопасность украинских границ с министром обороны Канады

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Данилов обсудил безопасность украинских границ с министром обороны Канады
Секретарь СНБО Украины обсудил безопасность на границах с министром обороны Канады. Фото: СНБО

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов принимает участие в работе Галифакского форума безопасности, который проходит в Канаде.

В рамках работы форума секретарь СНБО, заместитель руководителя Офиса президента Украины Роман Машовец и заместитель министра обороны Анатолий Петренко обсудили ситуацию безопасности вокруг украинских границ с министром национальной обороны Канады Анитой Ананд. Об этом сообщает пресс-служба СНБО.

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В рамках рабочего визита Данилов обменяется мнениями по ситуации с безопасностью в Украине и мире с руководителями органов безопасности стран-участниц форума.

Он также примет участие в одной из сессий в рамках форума, который продлится 19-21 ноября.

14 ноября в Луцке прошло совещание секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексея Данилова, посвященное безопасности государственной границы.

Данилов подчеркнул, что к миграционному кризису на белорусско-польской границе напрямую причастна Россия.

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