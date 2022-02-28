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Спецтема: Напад Росії на Україну

Данилко посоветовал Путину застрелиться

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Данилко посоветовал Путину застрелиться
Путин - сумасшедший человек, сказал Данилко. Фото: Facebook-страница музыканта

Президенту страны-агрессора Российской Федерации Владимиру Путину для полного сходства с нацистом Адольфом Гитлером осталось застрелиться в бункере после войны против Украины.

Об этом сказал украинский музыкант Андрей Данилко в эфире телеканала "Київ", пишет "Українская правда".

"Я бы хотел российским людям, российским артистам, которые, конечно, боятся, сказать, чтобы они прочитали детское стихотворение Корнея Чуковского "Тараканище". Вот просто прочитайте его от начала до конца. Кого вы боитесь?

Если он такая пародистка, Путин - посмотрите, это же все по сценарию фашистской Германии: приемы, слова, как это все происходит. Если он так хочет остаться в истории, я слышал, что он так пародирует Гитлера или копирует его поступки, ему так хочется быть в учебниках – да ты, конечно, уже в учебниках, Путин!

Для того, чтобы быть окончательным Гитлером, тебе надо зайти в этот свой, б...дь, бункер и застрелиться на х…й!", - сказал музыкант.

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По мнению Данилко, Путин - сумасшедший человек.

Артист рассказал, что виделся с президентом РФ на закрытой вечеринке в 2004 году: "Если бы я знал, что такое будет, я б его убил".

Путин может ненавидеть Украину, но он ненавидит и свой народ, посылая людей на войну и страдания, сказал Данилко.

"Путин, ты не получишь Украину, получишь дулю", - заявил музыкант.

Также сказал, что теперь будет петь "Russia goodbye".

24 февраля Путин объявил о начале "военной операции" в Украине. Кремль назвал военные преступления России против Украины "освобождением от гнета".

От действий российских военных преступников в Украине среди мирного населения погибли 352 человека, в том числе 14 детей.

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