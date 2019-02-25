"Да, будем подкупать пенсионеров" - Порошенко

Золотовалютные запасы наполнены, говорит президент Петр Порошенко. Фото: УНІАН

Экономика в стране - стабилизирована. Об этом заявил президент Петр Порошенко на совещании в Пенсионном фонде в понедельник.

"Сегодня первым результатам реформ наконец может радоваться Украина. 12 кварталов подряд идет экономический рост.

Рост в 2018 году составлял 3,4%. Есть укрощенная инфляция, сокращен дефицит бюджета, наполненные золотовалютные резервы. Это означает, что сегодня стабилизирована экономика", - сказал Порошенко.

Президент заявил об одной из главных задач - "борьбу с бедностью".

"Кто в первую очередь пострадал от экономической блокады, гибридной войны, с которыми Россия атакует Украину? Я постоянно встречаюсь с людьми, сегодня непросто выживать именно пенсионерам. Считают гривны пенсии, думают, как дожить до следующей выплаты. Поэтому надо найти ответ именно для этих людей. Было принято решение о монетазиции субсидий - выплату наличными. Могут их дополнительно получить до пенсии.

И теплый февраль, март позволит сбереженые средства оставить в кармане пенсионерам. Экономический рост каждый должен почувствовать на собственном кармане", - заявил Порошенко.

Выплаты начнутся с 4 марта, сказал президент.

"Наши оппоненты говорят, что это будет подкуп. Да. Мы все последующие 5 лет в рамках нашей борьбы с бедностью будем "подкупать пенсионера", увеличивая им пенсии. Людей труда - увеличивая им зарплату. Семьи и многодетных матерей - увеличивая им пособие. Это наша стратегия борьбы с бедностью.

Это не разовая акция до 31 марта", - заявил Порошенко.

7 февраля президента Петра Порошенко зарегистрировали кандидатом в президенты. Всего ЦИК зарегистрировала 44 кандидата. Выборы президента должны состояться 31 марта.