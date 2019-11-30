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суббота, 30 ноября 2019 01:06

Чубаров обратился к Зеленскому перед "нормандским саммитом"

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Чубаров обратился к Зеленскому перед &quot;нормандским саммитом&quot;
Чубаров призвал Зеленского поднять тему Крыма на "нормандском саммите". Фото: Politeca

Глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой поднять вопрос Крыма во время "нормандской встречи".

"Меня очень беспокоит то, что в последние недели президент Украины Владимир Зеленский прекратил публично говорить о своем намерении поднять тему деоккупации Крыма во время встречи "нормандской четверки" в Париже", - написал Чубаров в Facebook.

Глава Меджлиса призвал Зеленского настаивать на "полном восстановлении территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ, включая Автономную Республику Крым, город Севастополь и прилегающие акватории Черного и Азовского морей". Чубаров убежден, что Зеленский должен четко сказать: "Крым и Донбасс возвращаются вместе".

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"Я знаю, что если во время саммита президентом Украины публично и на весь мир не будет объявлена ​​позиция Украины относительно временно оккупированного Крыма, это может стать началом территориальной дезинтеграции Украины", - подчеркнул Чубаров.

Президент Украины Владимир Зелеський скажет гражданам, с чем поедет на "нормандскую встречу" 9 декабря, где в частности будет президент РФ Владимир Путин. Об этом заявил народный депутат от "Слуги народа" Никита Потураев, которого СМИ называют одним из приближенных к президентской команде.

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