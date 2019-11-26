Чтобы торгово-промышленная палата была эффективной, ее функционал нужно расширить – эксперт

 
Ексклюзивы
1/5
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Забужко рассказала, почему украинский Голодомор уникальный
Просмотров: 639
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
"Есть желание иметь другого мэра" - эксперт о деле Садового
Просмотров: 927
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
Снять наличные в кассе магазина: экономисты объяснили, кому выгодно нововведение
1 Просмотров: 9810
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
Садовый не устраивает Банковую - эксперт
6 Просмотров: 1584
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
"Украинцы смогут любую власть поставить на место": как прошел День достоинства на Майдане
Просмотров: 999
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Когда кампания в округе от $1,5 млн, то чихать на штрафы - эксперт про нардепов-прогульщиков
Просмотров: 675
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Главная угроза государству сейчас снова идет от власти
Просмотров: 927
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6201
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2673
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Фото
Все фото
3
4
3
5
20
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Прозрачный намек? Президент Эстонии подарила Зеленскому велосипед
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Порошенко возле первого в мире памятника Голодомора почтил погибших
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Прощалась с ребенком и жизнью: жертва нардепа рассказала подробности изнасилования
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
На нового руководителя Полтавской ОГА местные активисты возлагают большие надежды
Видео
Все видео
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Журналисты показали, как чиновники в Днипре ездят на ковер к Корбану
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Вылетая из Украины, Зеленский вспомнил о бюджетниках
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
Зеленский о нормандской встрече: "Готов"
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Появился мультфильм, как коммунисты уничтожали украинцев
Интервью
1/5
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
Полгода работы президента Зеленского. Оценки и прогнозы
24 Просмотров: 6201
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Какая рыба исчезает из украинских водоемах - эксперт дает неутешительные прогнозы
Просмотров: 2673
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Google прослушивает - криминалист рассказал о кибершпионаже
Просмотров: 2286
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Когда заработает видеофиксация нарушений на дороге
Просмотров: 1296
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 1215
Колонка
Юрій Стригун
Юрій Стригун
25 ноября 2019
Просмотров: 693
Марися
Востаннє я кашляв у Польщі. В лютому ми приїхали в Полчин-Здруй і тиждень шукали бодай якоїсь роботи. Ніхто не брав, бо з промисловості в місті була ...
вторник, 26 ноября 2019 17:38

Чтобы торгово-промышленная палата была эффективной, ее функционал нужно расширить – эксперт

  Комментировать
Чтобы торгово-промышленная палата была эффективной, ее функционал нужно расширить – эксперт
Политический эксперт Кирилл Сазонов оценил деятельность торгово-промышленных палат. Фото: Радио Свобода

На законодательном уровне установлено, что целью существования ТПП является содействие развитию национальной экономики и внешнеэкономических связей. Но на самом деле деятельность торгово-промышленных палат давно ограничивается примитивными сервисными функциями, которые, к тому же, часто подменяют функционал государства.

Об этом на своей странице в Facebook написал политический эксперт Кирилл Сазонов.

"Обязанности торгово-промышленных палат время пересмотреть. Выдавать предпринимателям сертификаты и справки вполне способны государственные учреждения – и делать они это могут бесплатно. Тогда как задачи ТПП должны быть более глобальными и креативными – сосредоточенными на создании условий для развития предпринимательства и международной торговли", – заявил Кирилл Сазонов.

Эксперт также подчеркнул, что подобная ситуация происходит с другими государственными и негосударственными учреждениями Украины, которые устарели, не выполняют свои функции и нуждаются в "апгрейде".

"За годы независимости наша страна смогла нарастить "толстую кожу" - бюрократический аппарат сотен государственных и негосударственных организаций, которые контролируют, позволяют, регламентируют и тем самым делают украинскую экономику неуклюжей и малоподвижной. От таких подходов нужно избавляться. И хорошо, что новый премьер-министр это понимает", – пояснил Сазонов.

Эксперт также прокомментировал решение Премьер-министра Украины Алексея Гончарука об открытии заседаний украинского правительства для представителей Европейской бизнес ассоциации (ЕБА). Он отметил, что это положительно скажется на взаимодействии государства и бизнеса и обеспечит эффективный диалог.

"Открытие заседаний украинского правительства, в которых теперь могут принимать участие представители Европейской бизнес ассоциации (ЕБА), безусловно, будет способствовать налаживанию эффективного диалога между государством и предпринимателями. Потому что только при наличии обратной связи возможно достичь такого уровня сотрудничества и взаимопонимания, который обеспечит Украине дополнительные инвестиции и желаемый рост экономики", – подчеркнул Кирилл Сазонов.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Чтобы торгово-промышленная палата была эффективной, ее функционал нужно расширить – эксперт». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
26
ноября

4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла

Самое читаемое
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
Это не случайность: автогонщик об аварии с участием Кулебы
3
 1 Просмотров: 19260
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения
Вместо жестких диет: назвали 5 каш для похудения Просмотров: 18936
Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП
Врачи борются за жизнь: сообщили о состоянии Николая Кулебы и его сыновей после ДТП
6
 Просмотров: 13941
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год
Как в сказке: синоптики порадовали погодой на Новый Год Просмотров: 7677
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ 12 Просмотров: 7596
Политика
Задача закона об игорном бизнесе - урегулировать работу контролирующей комиссии - нардеп Жупанин
Задача закона об игорном бизнесе - урегулировать работу контролирующей комиссии - нардеп Жупанин Просмотров: 9
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет"
Зеленский: "Нажимаешь кнопку и коррупционера нет" 1 Просмотров: 342
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
4 года без российской газовой иглы. Как Украина не замерзла
 1 Просмотров: 558
После видео Зеленского правительство нашло деньги для педагогов и медиков
После видео Зеленского правительство нашло деньги для педагогов и медиков Просмотров: 396
Труба объяснил, почему остановили расследование дел Майдана
Труба объяснил, почему остановили расследование дел Майдана Просмотров: 297
Больше всего комментируют
12
Меня 10 лет насиловала жена: украинец решился на откровенный рассказ
5
Прекращение огня и рост зарплат - чего украинцы ждут от Зеленского
4
К работе Зеленского положительно относятся 62% украинцев - опрос
3
"Очистка продолжается" - Зеленский начал ходить по улице и снимать еженедельные видео для украинцев
3
Зеленский попросил Путина вернуть украденное из кораблей
Голосов: 13834
Голосование Для чего Зеленский вернул гражданство Саакашвили?
  • восстановил законность. Силой лишить гражданства в Украине нельзя
  • будет иметь бонусы с того, как Саакашвили будет мстить Порошенко
  • это стоило сделать в первую неделю работы
  • следующим должен быть указ о предоставлении гражданства воинам-иностранцам, которые защищают Украину на востоке
  • Ваш вариант в комментариях
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua