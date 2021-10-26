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вторник, 26 октября 2021 18:52

Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России

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Чтобы приехали на фронт к воинам – Федецкий о футболистах из Украины, играющих в России
Федецкий ездил к украинским военным на передовую.

Футболисты из Украины, которые во время войны играют в России, должны посмотреть украинским воинам в глаза.

Об этом сказал бывший защитник сборной Украины Артем Федецкий в интервью YouTube-каналу "Пряма червона".

"Я никогда туда (в Россию. - Gazeta.ua) не поеду. Я ездил в АТО не один раз к ребятам на передовую. Когда мы с ними сидели в блиндажах, ужинали.

Мне хотелось, чтобы те ребята (футболисты, которые играют в РФ) поехали, посмотрели. Позволила ли им позже совесть перейти в какой-то российский клуб и сказать: "Ну извините, футбол вне политики"", - сказал Федецкий.

Артем Федецкий играл за клубы "Шахтер", "Карпаты" и "Днепр". Является обладателем Кубка УЕФА в составе донецкого "Шахтера". Играл за сборную Украины, участник чемпионата Европы 2016 года.

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Примирения с Россией не может быть, заявил тренер футбольной сборной Украины Александр Петраков.

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