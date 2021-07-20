Чтобы побороться с Зеленским за кресло, "заклятые друзья" должны объединиться

Во втором туре выборов 2019-го Зеленский победил Порошенко с результатом 73,2% голосов избирателей против 25,3%. Фото: пресс-служба президента

У Владимира Зеленского сейчас самый высокий рейтинг доверия избирателей. Чтобы иметь шанс выиграть у него президентскую гонку, лидеры демократических сил должны объединиться.

Такое мнение в интервью Gazeta.ua высказал политолог Виталий Бала.

"Сейчас ему оппонируют те, против кого боролся во время кампании - Порошенко, Тимошенко, Бойко. У Порошенко самый большой антирейтинг. Теоретически наибольшую конкуренцию Зеленскому могла бы составить Тимошенко, но у нее большой политический шлейф. Должна прибегнуть к серьезным технологическим шагам. Неплохо может выйти на теме рынка земли. Но на том же поле работает Порошенко, частично Гройсман, частично Ляшко. Их рейтинги в сумме больше, чем у Зеленского. В свое время Тимошенко уступила Ющенко и вместе дали бой Януковичу. Но демократы объединяются, когда уже вывели народ.

Реально против Зеленского никто не борется. Его рейтинг падает. За счет ошибок власти поднимаются рейтинги оппонентов.

У Порошенко непростая ситуация из-за пленок Медведчука. И большой антирейтинг. Если он на уровне 75 процентов, то на выборах 30 никогда не наберет. Достаточно высокий антирейтинг и у Юлии Тимошенко. Но она на втором месте. Чтобы побороться за первое, "заклятые друзья" должны объединиться.

Другой вариант - Разумков может забрать часть избирателей Зеленского. Тогда тот, кто выходит на второе место, будет иметь шансы. Это моделирование на основе условных данных", - пояснил Бала.

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Президент Владимир Зеленский считает, что сейчас нет ни одного политика, который мог бы составить ему конкуренцию на предстоящих президентских выборах. Во время кампании 2019-го утверждал, что идет только на один срок.

Полное интервью с Виталием Балой читайте на Gazeta.ua и в "Газете по-украински" от 22 июля.