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среда, 30 декабря 2020 09:49

"Чтобы не стал годом еще худших мемов" - "слуги" записали новогоднее поздравление

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&quot;Чтобы не стал годом еще худших мемов&quot; - &quot;слуги&quot; записали новогоднее поздравление
Видеоролик появился в среду.

"Слуга народа" опубликовала поздравление с новогодними и рождественскими праздниками председателя партии, нардепа Александра Корниенко.

"В этом году переживали за украинских воинов, которые на Донбассе продолжают бороться за нашу независимость. Впервые в истории этой войны благодаря дипломатическим усилиям президента и его команды установилось самое длительное перемирие", - сказал он.

Корниенко заявил о "реформах, которые делала партия "Слуга народа". "Открытие рынков, финансовые реформы, реформа децентрализации, повышение социальных стандартов. Но с другой стороны переживали за моменты политической нестабильности, которые были в украинском политикуме", - сказал "слуга".

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О 2021 годе председатель правящей партии заявил: "Давайте пожелаем, чтобы он не стал годом еще хуже. Еще хуже мемов и впечатлений".

"Чтобы он был годом надежды, восстановления как экономики, так и стандартов жизни", - заявил нардеп и добавил о "восстановлении культуры, запланировали очень большие проекты".

Также "слуга" сказал о "восстановлении благосостояния".

Президент Владимир Зеленский будет встречать Новый год в селе Гута в Ивано-Франковской области, заявлял руководитель ОП.

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Дата
30
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