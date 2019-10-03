Чтобы не лезла Россия: Рада приняла закон о цифровом вещании

Закон касается информационной безопасности и противодействия России.

Верховная Рада приняла закон об прозрачности собственности провайдеров программной услуги многоканальных цифровых эфирных телесетей с общенациональным покрытием.

Решение 248 голосами нардепов "За" приняли в четверг.

"Более 40% населения, а дальше будет больше, получают сигнал телевидения через так называемую цифровую программную услугу, это бесплатное телевидение, эфир. Пока мы не знаем на протяжении последних 9 лет, кто является владельцем компании, которая обеспечивает сервис по этой услуге. Были слухи ранее, что это семья Януковича. Но мы можем только гадать.

Этот закон на самом деле касается информационной безопасности. И поэтому нам важно понять и контролировать тех, кто будет работать над этим сервисом", - сказал глава комитета по вопросам гуманитарной и информационной политике Александр Ткаченко, пишет "Інтерфакс-Україна"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Нардепа из партии Медведчука допросили по статье "Терроризм"

Предусматривается введение ряда требований к учредителям, участникам, владельцам провайдеров. Это позволит обеспечить прозрачность структуры собственности и предотвратить потенциальное противоправное влияние агрессора-России на телерадиоинформационное пространство Украины, сказано в объяснительной записке.

Законопроект, в первую очередь, касается единственного в Украине провайдера программной услуги с общенациональным покрытием, которым является ООО "Зеонбуд". В достоверности информации о собственниках которого авторы законопроекта сомневаются.

Запрещается учреждать и принимать участие в провайдерах программной услуги госорганам, органам местного самоуправления и их юрлицам, в случае отсутствия у них соответствующих полномочий.

Аналогичный запрет касается физлиц- и юрлиц-резидентов страны, признанной Верховной Радой государством-агрессором или государством-оккупантом, а также юрлиц, участниками (акционерами) и/или конечными выгодоприобретателями которых таковые являются.

Для провайдера прописали ряд дополнительных требований.

Конечными владельцами таких компаний могут быть исключительно граждане Украины. Кроме того, юрлицам и физлицам-предпринимателям, зарегистрированным в оффшорных зонах, перечень которых утвержден Кабинетом министров, а также лицам без гражданства запрещается участвовать в таких компаниях на всех уровнях цепи владения корпоративными правами.

Несоблюдение приведенных требований является основанием для отказа в выдаче и продлении лицензии провайдера программной услуги. Если же несоблюдение этих требований выявлено Нацсоветом во время действия лицензии, она может быть аннулирована в судебном порядке.

Такие же требования устанавливаются к операторам телекоммуникаций, которые осуществляют деятельность по предоставлению услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации многоканальных цифровых сетей эфирного теле- и радиовещания с общенациональным покрытием.

26 сентября Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания не продлил лицензию на цифровое вещание телеканала 5 телекомпаниям, которые говорят под эмблемой "112 Украина". Речь идет об ООО "Ариадна ТВ", ООО "Новый формат ТВ", ООО "ТВ Выбор", ООО "Лидер ТВ", ООО "Партнер ТВ". Телеканал "112 Украина" связывают с кумом президента России Виктором Медведчуком.