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вторник, 13 апреля 2021 15:44

Что ждет судей ОАСК

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Что ждет судей ОАСК
В ОАСК работают 49 судей. Facebook-страница суда

После ликвидации Окружного административного суда города Киева его судьям предложат перейти в новый. Если откажутся - их уволят. Об этом заявил представитель президента в Конституционном суде, народный депутат от "Слуга народа" Федор Вениславский.

Судьям предложат перейти в новый окружной суд, юрисдикция которого распространяется на Киев и Киевскую область, сообщает "РБК-Україна"

"Если судьи, работающие в Окружном административном суде Киева, не дадут согласие на перевод в другой суд - это основание для их увольнения", - сказал депутат.

Если не будет хватать судей в новом суде - объявят конкурсы.

В ОАСК работают 49 судей.

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13 апреля президент Владимир Зеленский внес в Верховную Раду как неотложный законопроект "О ликвидации Окружного административного суда города Киева".

Суд, одним решением которого может быть поставлен крест на любом достижении государства, любой реформе, будет ликвидирован. Воспринимайте это как сигнал любому суду, который предал уважение к закону", - заявил Зеленский.

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