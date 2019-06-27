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Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта

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Что ждет Фирташа в США - прогноз эксперта
Фирташа не очень ждут в Украине его же партнеры. Фото: Reuters

Олигарх Дмитрий Фирташ может пойти на сделку с американским следствием.

Об этом Gazeta.ua сказал бывший народный депутат Тарас Чорновил.

"Каких-то механизмов, как избежать экстрадиции, нет. Телефонное право в Австрии не работает. Позвонить и поменять решение там нельзя. Адвокаты Фирташа пытались представить дело, как политические преследование. Мол, он является политической фигурой, имеет в Украине телеканал.

Скорее всего Фирташ пойдет на сделку со следствием. Может сдать, в частности, американских партнеров, причастных к махинациям. Может дать другую информацию, интересную для США. В частности, о деятельности "РосУкрЭнерго". Для США "Газпром" является структурой враждебной из-за прокладки "Северного потока-2". Если расскажет о грязных схемы россиян, это позволит торпедировать проект. Американцы это воспримут положительно и он просидит 5-6 лет.

Может просидеть в США 5-6 лет

Самые худшие враги - это, как правило, ближайшие партнеры. Сомнительно, что для представителей "Оппозиционного платформы - За життя", в которую входит Левочкин, возвращение Фирташа было бы праздником, через которое они искренне хотели бы откупорить шампанское. Если олигарха начнут серьезно судить в США, его активы в Украине могут попытаться взять под контроль его же партнеры.

Последним политическим влиянием Фирташа в Украине была партия Кличко "Удар". Сейчас эта политсила не в фаворе. За последние 5 лет он потерял контроль за Украиной. Касательно "Интера", то сегодня это левочкинский телеканал", - говорит Тарас Чорновил.

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Верховный суд Австрии разрешил экстрадицию украинского олигарха Дмитрия Фирташа в Соединенные Штаты Америки. Решение принял на заседании в Вене 25 июня.

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