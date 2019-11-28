Что может стать катастрофой для рейтинга Зеленского

Беспокоит ревальвация гривны. Она какая-то неестественная, говорит Евгений Головаха. Фото: pravda.com.ua

Положительный баланс в отношении к президенту Владимиру Зеленскому сохраняется. Но что в этом сыграло решающую роль, пока сложно сказать.

Об этом Gazeta.ua рассказал социолог Евгений Головаха.

"Электорат Зеленского - сложный. Одни одобряют его действия, потому что не хотят, чтобы к власти вернулись политики из прошлого. Такие будут поддерживать до последнего. Другие смотрят на реальные шаги. Скандалы с командой президента будут постепенно накапливаться. Может возникнуть отвращение среди большинства общества.

Украинцы оценивают власть с точки зрения собственного состояния, своих семей. Чтобы сформировалась демократическая политическая культура, когда прежде всего выходишь из интересов общего положения государства, надо чтобы люди сначала начали нормально жить. Украинцы идут к пониманию ответственности за то, что делается в стране, как это в ЕС.

Украинцы идут к пониманию ответственности за то, что делается в стране

В вопросе Донбасса ситуация очень сложная. Зеленскому надо проявить огромную мудрость.

Еще один главный вопрос - экономическая ситуация. Беспокоит ревальвация гривны. Она какая-то неестественная. Цены же растут, не снижаются. Такое ощущение, что это может кончиться большими взрывом - девальвацией, снижением уровня жизни. Тогда это будет катастрофой для Зеленского, его полным неприятием населением. Должно быть гибкая, понятная политика. Поскольку в любой момент можно допустить ошибку, которую украинцы не простят", - говорит Евгений Головаха.

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Первые шаги деятельности президента Владимира Зеленского и его команды 62% граждан оценивают положительно. Об этом свидетельствуют результаты опроса Фонда "Демократические инициативы" имени Илька Кучерива совместно с Киевским международным институтом социологии, проведенного с 4 по 19 ноября.