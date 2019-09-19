Что должен сделать Кабмин: мнение эксперта

Надо дождаться программы правительства, говорит эксперт. Фото: УНІАН

Правительство Гончарука должно уменьшить давление на экономику.

Об этом Gazeta.ua сказал директор Института социально-экономической трансформации Илья Несходовский.

"В первую очередь, налоговое. Сократить регулирование. При этом обеспечить безопасность граждан и равные правила игры на рынках.

Кабмин делает правильно, когда увеличивает расходы на строительство дорог. Это инфраструктура.

С другой стороны, не видим шагов, которые бы поощряли к инвестициям, внутреннему спросу. Например, введение налога на выведенный капитал. Надо уменьшить нагрузку на зарплату через налоговые, социальные льготы. Этого правительство Гончарука не сделало.

Пока лишь внесен консервативный бюджет без резких движений

Какие-то изменения возможно увидим после того, как правительство покажет свою программу. Сейчас их нет. Пока лишь внесен консервативный бюджет без резких движений.

После 2016-го каждый год живем лучше, чем прошлый. Тогда удалось вытащить страну из глубокого падения 14-15 годов и предыдущего застоя. Реальные доходы населения увеличиваются, ВВП растет, инфляция стабилизируется. Такие темпы можем продолжить. Увеличивается спрос на государственные облигации на мировом рынке. Их скупают массово. Это означает, что Украина имеет положительный имидж среди инвесторов. Главное - чтобы теперь зашли реальные инвестиции в строительство новых предприятий, создание рабочих мест.

Единственное, что настораживает, - закладка для расчета доходов курса в 28,2 гривны за доллар. Сейчас он уже меньше 25. Должны это учесть. Ситуация на мировых рынках сейчас для нас благоприятная. Не надо завышать доходы из-за завышения курса доллара. Потому что потом будет невыполнение бюджета, как сейчас", - говорит Илья Несходовский.

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15 сентября Кабинет министров подал в Верховную Раду проект бюджета на 2020 год. Курс гривны на конец следующего года прогнозируют 28,2 за доллар. Рост экономики ожидается на уровне 3,3%.