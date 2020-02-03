Что будет с рейтингом Зеленского

Ожидания избирателей остаются высокими, говорит эксперт.

Нынешний рейтинг "Слуги народа" президента Владимира Зеленского может долго продержаться.

Об этом сказал публицист Виталий Портников.

"Можем говорить не столько об улучшении рейтинга, сколько о его стабильности.

Ожидания, которые есть сейчас в большинства избирателей этой политической силы, остаются высокими. Поскольку сейчас ничего не происходит ни в ту, ни в другую сторону (не можем говорить о существенном ухудшении или улучшении), то какое-то реальное изменение рейтингов как раз состоится после того, как что-то произойдет. Или какие-то реальные изменения - рост экономики, улучшение уровня жизни, или какие-то кризисные моменты.

Если "Слуге народа" и лично президенту Владимиру Зеленскому удастся удержать ситуацию в такой стабильной форме, когда ничего не будет улучшаться, но существенно ничего не будет ухудшаться, то такой рейтинг может долго продержаться", - объяснил Портников в эфире "Еспресо TV".

"В материальной ситуации украинцев еще не произошло тех существенных изменений, которых ожидают, возможно, в ближайшие месяцы. Тогда увидим, как будет меняться рейтинг популярности власти.

Но начнется не с Зеленского. Сначала начнет падать рейтинг правительства - все будут говорить, что непрофессиональные чиновники. Зеленский по примеру политика, которому он все время пытается подражать в поведении, белорусском диктатору Лукашенко, будет перетряхивать правительство. Назначать новых министров, снимать старых. Критиковать на телевизионных программах. Это не будет сильно помогать, но так или иначе определенное время главным виновником проблем в государстве будут чиновники.

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Затем - депутаты. Это приемчик, который был в деятельности предшественника, на которого ориентируется Зеленский, Кучмы. Будут плохие парламентарии, будут говорить об идее досрочных выборов: "Необходимо переизбрать парламент, там много случайных людей, в Слуге народа" случайные люди. Они подвели президента". Это нормально воспримет охлократическая часть электората Зеленского. Постоянное перекладывание ответственности.

Затем будет поиск врагов среди тех, кто отстаивает национально-патриотические идеи. Если сам Зеленский на данный момент потому, что не сможет договориться с Путиным, уже перекрасится на такого национал-демократа и попытается побороться с Порошенко за место главного национал-демократа страны.

А потом будет очередь самого президента. Где-то за определенное время Зеленский займет в сознании украинцев то самое место, которое каждый президент занимал после того, как украинцы осознавали, что они не выбрали волшебника", - сказал публицист.

Со времени парламентских выборов рейтинг правящей партии "Слуга народа" вырос на 2% и составляет 45,4%. Об этом свидетельствуют результаты опроса социологической службы "Центра Разумкова", проведенного с 17 по 21 января.