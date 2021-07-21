Что будет с чиновниками, не сдавшими экзамен по украинскому языку

Закон о экзаменах по государственному языку вступил в силу 16 июля 2021. Фото: ua.news

Украинские чиновники, которые с первого раза не сдадут экзамен на знание государственного языка, получат возможность для пересдачи.

Об этом заявил министр Кабмина Олег Немчинов, передает Униан.

"Закон один для всех - работает человек или претендует на должность в секретариате Кабмина, или это местная администрация. Есть возможность в течение 4 месяцев пересдать это тестирование", - сказал Немчинов.

Министр уверяет, что подобная норма уже существовала, но владение государственным языком не требовало документального подтверждения.

По его словам, коррупционная составляющая при прохождении тестов - исключена.

"В данном случае предполагается контакт претендента на знание языка с человеком, который определяет этот уровень", - пояснил он.

Законодательная норма о экзамене по государственному языку вступила в силу 16 июля 2021 года. Первые экзамены чиновники начали сдавать 19 июля. Экзамены организовали, в частности, в Киеве, Ивано-Франковске, Чернигове, Полтаве, Виннице, Житомире, Черкассах, Луцке, Черновцах, Николаеве, Рубежном. Экзамен по определению уровня владения государственным языком для лиц, которые обязаны владеть государственным языком и применять ее при исполнении служебных обязанностей, состоит из четырех частей: "Культура речи" (24 тестовых задания), Чтение (20 тестовых заданий), Писание (1 задания открытого типа), "Речь" (2 задания открытого типа).