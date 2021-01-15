Covid-вакцину для Украины будут закупать через иностранную фирму

Из 483 позиций, которые госпредприятие должно было закупить в 2020 году, 108 позиций закуплены не были. Фото: pixabay.com

Кабинет министров передал функцию закупки Covid-вакцины международной организации Crown Agents, забрав полномочия у госпредприятия "Медзакупки Украины".

Об этом сегодня сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.

"Crown Agents будет иметь полномочия на заключение контрактов, в соответствии с проведенными руководством государства переговорами, а также на логистическое сопровождение грузов. Министерство здравоохранения работает с этой организацией с 2015 года. Могу сказать, что с 2020-го, с тех пор как с этой организацией работаю непосредственно я, Crown Agents занимается закупкой медицинских изделий, лекарственных средств, и в том числе вакцин. Все происходит достаточно четко, а поставка происходит в согласованные сроки", – заявил Степанов.

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По словам министра, есть 2 причины такого решения: неэффективная организация работы со стороны руководства ГП "Медицинские закупки" и сам процесс закупки вакцин ним. Из 483 позиций, которые госпредприятие должно было закупить 2020 года, 108 позиций закуплены не были.

"То есть это более 20 процентов проваленных закупок. За каждым незакупленным лекарственным средством или медицинским изделием стоит человеческая жизнь. Позиция и непрофессиональное поведение ГП "Медицинские закупки" вызвали дополнительные вопросы у наших контрагентов, которые будут поставлять вакцины, и с кем мы вели переговоры. В том числе нелепые заявления руководства этого предприятия, которые точно не должны были звучать", – пояснил он.

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Ранее Минздрав заявил, что сменит компанию для закупки вакцин от коронавируса. Ведомство не может рисковать обеспечением украинцев препаратами, заявил глава Минздрава Максим Степанов. Таким был его ответ на предыдущие заявления ГП "Медицинские закупки Украины" о том, что их работа остановилась.