Covid-19 в Украине: количество смертей перевалило за 60 тыс.

13624 человека заразились коронавирусом за сутки. Фото: ua.news

За сутки 14 октября в Украине зафиксировали 13 624 случаев заболевания коронавирусом.

Госпитализировали 4 947 человек, выздоровел 4 591 человек, летальных случаев - 202. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего случаев заболевания зарегистрировали в Харьковской (1 492), Днепропетровской (1 332), Запорожской (927), Житомирской (860) и Львовской (816) областях.

Среди новых больных 1 177 детей и 170 медработников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Достаточно пол дозы. Одобрили ревакцинацию вакциной Moderna

За все время пандемии в Украине коронавирус обнаружили у 2 610 899 человек, из них выздоровели 2 316 582 человека, умерли 60 137 человек.

Вакцинировались в Украине 7 794 189 человек: 7 794 187 человек первой дозой вакцины, 6 364 933 человека – обеими.

14 октября прививку сделали 34 897 человек: первую дозу вакцины – 19 703 человека, вторую дозу – 15 194 человека.

По состоянию на 13 октября по суточной смертности от коронавируса Украина занимала 5-е место в мире и 2-е в Европе. За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине обнаружили 18 881 новых больных коронавирусом. Госпитализировали 4 633 человека, выздоровели 7 630 человек, 412 заболевших умерли.