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четверг, 14 октября 2021 10:08

Covid-19: в Украине обнаружили почти 19 тыс. новых больных

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Covid-19: в Украине обнаружили почти 19 тыс. новых больных
Коронавирус в Украине приблизился к показателям апреля. Фото: unicef

За прошедшие сутки, 13 октября, в Украине обнаружили 18 881 новых больных коронавирусом.

Госпитализировали 4 633 человека, выздоровели 7 630 человек, 412 заболевших умерли. Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

Больше всего новых случаев за сутки зафиксировали в Харьковской (1665), Днепропетровской (1232), Одесской (1191), Львовской (1132) и Житомирской (1107) областях.

Больше всего умерших от коронавируса - в Донецкой (38), в Днепропетровской (36) и Одесской (34) областях.

Среди новых заболевших - 1 748 детей и 368 медработников.

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За все время пандемии в Украине заболели 2 597 275 человек; выздоровел 2 311 991 человек; летальных исходов - 59 935; провели ПЦР-тестов - 13 442 985.

13 октября от коронавируса в Украине вакцинировали 164 387 человек. Одну дозу получили 85 922 человека, полностью иммунизированы – 78 465 человек.

С начала прививочной кампании в Украине сделали более 14 миллионов прививок против коронавируса.

Антирекорд суточного количества больных коронавирус в Украине зафиксировали 2 апреля - 20 341 случай.

За сутки 12 октября в Украине зафиксировали 16 309 случаев заболевания коронавирусом и 471 летальный случай от него, госпитализировали с Covid-19 или подозрением на него 4901 человека, выздоровели 6462 человека.

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Дата
14
октября

Вышла самая известная детская книга о желтого медвежонка

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