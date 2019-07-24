Членам УИК, которые заполняли протокол в кафе, светит до 7 лет тюрьмы

В Обухове полиция задержала членов избирательной комиссии, которые заполняли протокол в кафе. Фото: УНІАН

В городе Обухов Киевской области члены одной из участковых избирательных комиссий в кафе заполняли протоколы о подсчете голосов.

Об этом сообщают в Нацполиции.

"Около 18.00 председатель участковой комиссии вместе с секретарем составляли протоколы о подсчете голосов избирателей по многомандатному округу не в заседании комиссии, как предусмотрено законодательством, а в помещении кафе доме культуры города Обухов", - рассказали в ведомстве.

Полиция на месте задокументировала противоправную деятельность работников комиссии и изъяла у них в качестве вещественных доказательств протоколы подсчета голосов.

По факту фальсификации открыто уголовное производство.

Статья предусматривает заключение от 5 до 7 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 1 до 3 лет.

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Центральная избирательная комиссия по состоянию на 8:45 обработала 99,3% протоколов в многомандатном избирательном округе на внеочередных выборах в Верховную Раду. Больше всего голосов получает партия "Слуга народу" - 43,16%.

