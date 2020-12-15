Членам Нацсовета хотят увеличить оклады и добавить полномочий

Рада в 1-м чтении приняла законопроект по обеспечению независимости Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания.
За него на заседании ВР проголосовали 269 нардепов.
Документом предусматривается:
- урегулирование порядка представления кандидатур на должность члена Нацсовета;
- для проведения отбора кандидатов на должность членов совета предусматривается создание конкурсной комиссии, с целью обсуждения предложенных кандидатур и внесения на рассмотрение президенту представление по каждой кандидатуре с выводами и рекомендациями;
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- устанавливается четкий и прозрачный перечень требований и ограничений к кандидатуре на должность члена Нацсовета;
- нормированы основания досрочного прекращения полномочий;
- совершенствуется оплата труда членов Нацсовета и работников Аппарата - оклады устанавливаются на уровне 33 прожиточных минимумов.
Так, кандидатом в члены Нацсовета может быть лицо, которое отвечает следующим требованиям: является гражданином Украины и проживает в Украине не менее 5 последних лет, имеет высшее образование, управленческий опыт и безупречную репутацию, обладает высокими морально-этическими качествами и способный по состоянию здоровья исполнять полномочия члена Нацсовета, последние 5 лет работало в сфере журналистики, права, телерадиовещания или электронных коммуникаций, владеет государственным языком в соответствии с уровнем, определенным Нацкомиссией по стандартам государственного языка.
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Нацсовет по телерадиовещанию, несмотря на решение суда, отказывается продлевать лицензию местной радиокомпании "Буковинська хвиля". Об этом написала в Facebook народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов Оксана Продан.
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