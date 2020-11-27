Нацсовет по телерадиовещанию обвинили в нарушении закона

Нацсовет по телерадиовещанию отказывается продлевать лицензию радиокомпании "Буковинська хвиля". Фото: ZIK.ua

Нацсовет по телерадиовещанию, несмотря на решение суда, отказывается продлевать лицензию местной радиокомпании "Буковинська хвиля".

Об этом написала у себя в Facebook народный депутат Украины 7 и 8 созывов Оксана Продан.

По ее словам, "Буковинская волна" - "маленькая, но очень замечательная радиостанция, которую любит в Черновицкой области молодежь за яркую альтернативу румынскому радио". Небольшие нарушения в работе радиостанции были в 2017 году.

Продан напомнила, что после первого отказа в продлении лицензии радиостанция подала в суд, который признал решение Нацсовета "противоправным" и отменил его.

"Когда отказали впервые, разные люди говорили о политике внутренней и даже внешней, о продаже частоты (около границы их мало), о коррупции, поэтому после судебных решений трех инстанций я пошла представлять радиостанцию сама", - написала она.

Сейчас, как отмечает Продан, Нацсовет снова нарушил закон, нарушив права не только радиостанции, но и свои обязанности в отношении решений суда, повторно приняв противоправное решение, а значит - радиостанция продолжит борьбу за вещание, за альтернативу румынскому радио в приграничной области.

"Опять радиостанция будет защищать свое право на работу и закон от власти и снова победит, но сколько сил и энергии отбирают!" - написала она.