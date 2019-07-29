Чистки на Луганщине: Зеленский уволил Артура Короля

Зеленский уволил главу райадминистрации в Луганской области.

Президент Украины Владимир Зеленский уволил Артура Короля с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области.

"Уволить Короля Артура Станиславовича с должности председателя Миловской районной государственной администрации Луганской области в связи с окончанием срока полномочий президента Украины", - говорится в распоряжении главы государства №240/2019-рп от 29 июля.

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Напомним, Артур Король был назначен на соответствующую должность в июне 2017 года. До этого он был начальником Луганского пограничного отряда.