Чиновники тайно сделали прививки вакциной за €2,5 тыс.

Вакцину Pfizer тайно завезли в Украину для чиновников. Фото:pexels

Отдельные депутаты и чиновники тайно сделали вакцинацию от коронавируса вакциной Pfizer, которую в Украину завезли нелегально.

Об этом сообщил бизнесмен Михаил Бродский в колонке на "Обозреватель".

"За 2 этапа вакцинации наши "слуги" платят по 2,5 тысячи евро. Вы только представьте себе: эти люди профукали закупку вакцины для народа, не заложили денег на вакцину в следующем году и теперь переплачивают примерно в 100 раз, лишь бы спасти свою задницу . Именно в 100, так как в Европе 1 доза стоит примерно 15 евро, 30 евро - за 2", - заявил бизнесмен.

Бродский утверждает, что вакцину завезли чартером из Израиля перед Новым годом. По его мнению, вакцину ввезли без растаможки и пронесли через "Зал официальных делегаций", "прикрываясь паспортом какого-то народного депутата".

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Бизнесмен пишет, что успели сделать прививку премьер-министр Денис Шмыгаль и председатель профильного медицинского комитета Михаил Радуцкий, а также другие нардепы.

Бродский попросил израильских правоохранителей проверить эту информацию, а также просит сделать это СБУ.

За последние сутки в Украине обнаружили 6911 новых больных коронавирус. Из них детей - 203, медработников - 406. Всего, по состоянию на утро 6 января, имеем 1 090 496 лабораторно подтвержденных случаев Covid-19. Из них 19 357 летальных. 228 пациентов умерли за последние сутки.