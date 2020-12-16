Чиновники наживались на погибших на Донбассе бойцах

В Генштабе наживались на завышении цен ритуальных услуг. Фото: nv.ua

Министерство обороны Украины установило, что на погибших бойцах ВСУ наживались чиновники Генерального штаба.

Соответствующую проверку начало Управление по вопросам предотвращения и выявления коррупции. После обнародования информации о злоупотреблениях при перевозке тел погибших военных в программе "Стыдно" Янины Соколовой, эти факты подтвердились, сообщается на странице министерства в Facebook.

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Должностные лица Генштаба занимались похищением бюджетных средств, существенно завышая стоимость ритуальных услуг.

"Установлено, что действия определенных должностных лиц имеют признаки частного интереса при проведении процедур государственных закупок", - подтверждают в Минобороны.

По случаю Дня Сухопутных войск в Киеве открыли памятный знак в честь украинских бойцов, воюющих на Донбассе. На нем изображены танкист, летчик и пехотинец. Но в соцсетях люди писали, что изображенные воины больше напоминали президента Владимира Зеленского и двух генералов.