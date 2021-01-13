Чиновникам повысили зарплаты: сколько будут получать

Максимальный оклад составит 37,8 тыс грн. Фото: Facebook

Кабинет министров Украины принял решение об увеличении зарплат чиновникам.

Сумму минимального оклада подняли до 4540 грн. Соответствующее решение было принято на заседании правительства 13 января.

Кабмин также утвердил Схему должностных окладов с учетом уровней госорганизаций, категорий и подкатегорий.

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Так, сумму оклада руководителей аппарата СНБО, Секретариата Кабмина, Счетной Палаты, Офиса Генпрокурора, Верховной Рады, Конституционного Суда, Офиса Президента, Нацсовета по вопросам телевидения и радиовещания и Офиса президента установили на уровне 37 тыс 800 грн.

Руководители центральных органов исполнительной власти с спецстатусом и руководители министерств будут получать 33 тыс 600 грн.

Президент Владимир Зеленский подписал закон о снятии возрастных ограничений для работы на госслужбе. Так, госслужащие могут оставаться в должности по собственному согласию после 65 лет. Предельным возрастом остается 70 лет.