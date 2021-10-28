Чиновник украл зерна на 15 млн грн и получил за это три года тюрьмы

Речь шла о зерне государственной корпорации. Фото: @sfgcu

Высший антикоррупционный суд вынес первый в истории приговор по соглашению с реальным лишением свободы.

Об этом сообщил Центр противодействия коррупции.

Руководитель филиала "Партизанский элеватор" Государственной продовольственно-зерновой корпорации Владимир Деркач получил 3,5 года тюрьмы с лишением права занимать должности на три года и 8500 грн штрафа.

В ноябре - декабре 2019 года чиновник, злоупотребляя служебным положением, без разрешения собственника организовал отгрузку зерна, которое было на балансе госкорпорации, для реализации коммерческим структурам. Таким образом, помог другому лицу завладеть зерном ГПЗКУ почти на 15 млн грн.

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Мужчине грозило до шести лет тюрьмы. Но он признал вину и пошел на сделку со следствием. Получил почти половину срока.

"Господа обвиняемые, идите на сделки, сдавайте организаторов, признайте вину и выйдете на свободу раньше", - пишет ЦПК.

До вступления приговора в законную силу судьи Высшего антикоррупционного суда оставили в силе меру пресечения - арест с альтернативой внесения 4,8 млн грн залога.

В июне прошлого года ВАКС вынес первый тюремный приговор. Депутата Киевского областного совета Александра Мефодия приговорили к пяти годам лишения свободы.