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ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную Раду

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ЦИК завершила регистрацию кандидатов на довыборы в Верховную Раду
В ЦИК готовы к перевыборам. Фото: РБК

Центральная избирательная комиссия закончила регистрацию кандидатов в народные депутаты на довыборах в Верховную Раду.

Довыборы пройдут в округах №№184 и 197 в Черкасской и Херсонской областях, сообщается на сайте ЦИК.

За последний день, 1 октября, комиссия зарегистрировала на выборах 13 кандидатов. Суммарно в выборах примут участие 45 кандидатов (с 74 заявлений на 29 ЦИК ответила отказом), из них в округе №184 - 19 кандидатов, а в округе №197 - 26 кандидатов.

"Слуга народа" приняла решение о выдвижении своего кандидата на довыборах в Верховную Раду на 197-м избирательном округе (Черкасская область). Партия выдвинет мэра Золотоноши Виталия Войцеховского.

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30 марта Верховная Рада лишила полномочий нардепов Александра Скичко и Игоря Колыхаева. Первый стал главой Черкасской облгосадминистрации, второй - мэром города Херсон. На вакантные места объявили дополнительные выборы народных депутатов по двум округам - 197-м и 184-м.

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