ЦИК зарегистрировала треть народных депутатов

Центральная избирательная комиссия зарегистрировала еще 63 народных депутатов, избранных на внеочередных выборах в парламент 21 июля 2019-го.

Об этом комиссия сообщила в Facebook.

Из зарегистрированных избранников 35 прошли в Верховную Раду по партийным спискам, 28 - по одномандатным избирательным округам.

Всего на данный момент зарегистрировали 145 народных депутатов.

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21 июля в Украине состоялись досрочные выборы в Верховную Раду. Вместе с мажоритарщиками "Слуга народа" получила 254 места в новом парламенте. Там уже заявили, что коалиция есть, и планируют взять все места в правительстве. 29 августа состоится первое заседание новоизбранной Верховной Рады ІХ созыва.