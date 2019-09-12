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четверг, 12 сентября 2019 07:43

ЦИК прокомментировала свой роспуск

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ЦИК прокомментировала свой роспуск
ЦИК хотят распустить. ФОТО: УНИАН

Центральная избирательная комиссия отвергает все обвинения президента, которые ставят под сомнение легитимность выборов, и воспринимает свой возможный роспуск как политически мотивированное решение.

"11 сентября 2019 состоялось заседание Комитета Верховной Рады Украины по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления, на котором было рекомендовано Верховной Раде рассмотреть представление президента Украины о досрочном прекращении полномочий состава Центральной избирательной комиссии. Центральная избирательная комиссия, ознакомившись с вышеупомянутым представлением, считает необходимым высказать позицию, в соответствии с изложенными в нем замечаний ", - говорится в официальном заявлении на сайте ЦИК.

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По вопросу одномандатного избирательного округа №198 в ЦИК не было никаких неоправданных задержек при установлении результатов выборов в данном округе. Комиссия осуществила все подготовительные действия по установлению результатов волеизъявления в одномандатном избирательном округе №198.

"Однако, в связи с началом процедуры прекращения полномочий состава Центральной избирательной комиссии и во избежание ситуации, которая поставит под угрозу установления легитимных и законных результатов выборов, по состоянию на 11 сентября ЦИК вынуждена отложить начало повторного подсчета голосов во исполнение решения суда по делу №9901 / 486/19 ", - подчеркнули в комиссии.

Комитет Верховной Рады по вопросам государственного строительства, региональной политики и местного самоуправления поддержал досрочный роспуск Центральной избирательной комиссии.

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