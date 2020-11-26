ЦИК показала список победителей 2-го тура выборов мэров

22 ноября состоялся 2-й тур выборов мэров. Фото: УНИАН

Центральная избирательная комиссия обнародовала результаты выборов мэров, которые прошли 22 ноября.

На сайте ЦИК опубликовали данные только по 8 городам, подсчет в 3 продолжается.

В Днепре главой города вновь стал действующий мэр Борис Филатов, который баллотировался от партии "Предложение". Он набрал 150 782 голосов, что составляет 78,07%.

Избиратели города Никополь выбрали члена партии "За будущее" Александра Саюка. Он имел 12 533 голосов - 54,64%.

Мэром Славянска стал член партии "Оппозиционного блока" Вадима Ляха - 16 811 голосов - 60,87%.

В Ужгороде руководителем стал самовыдвиженец Богдан Андреев - 12 869 голосов - 51,01%.

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В Николаеве действующий председатель Александр Сенкевич от политсилы "Предложение" снова стал мэром - 54 411 голосов - 59,74%.

Должность мэра города Бердянск получил кандидат от партии "За будущее" Валерий Баранов - 17 282 голосов - 49,98%.

Представитель партии "Европейская солидарность" Александр Третьяк стал главой Ровно - 27 451 голосов - 50,24%.

Во 2-м туре победил действующий мэр Черкасс Анатолий Бондаренко от политсилы "За будущее" - 30 073 голосов - 54,33%.

По данным "Опоры", на местных выборах в Полтаве победил действующий мэр города Александр Мамай из партии "За будущее" - 9817 голосов.

Председатель Львовской городской избирательной комиссии Игорь Слипецкий заявил, что действующий мэр Андрей Садовый от политсилы "Самопомощь" снова стал мэром Львова - 143 466 голосов - 62,25%.

В Дрогобыче победил действующий глава Тарас Кучма. Он баллотировался как самовыдвиженец.

15 и 22 ноября в Украине прошли 2-е туры выборов городских голов. После голосования в минувшее воскресенье в ряде городов победили действующие мэры. Каждый 2-й мэр областного центра победил в 1-м туре. В Броварах Киевский окружной административный суд признал выборы несостоявшимися. Вероятно, новые выборы пройдут 2021 года. Мэр Кривого Рога Юрий Вилкул объявил о снятии с выборов во 2-м туре по состоянию здоровья. Голосование перенесли на 6 декабря. Выборы мэра Борисполя после смерти действующего городского головы Анатолия Федорчука могут состояться в январе.