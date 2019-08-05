ЦИК пересчитала голоса на скандальном округе №50

ЦИК пересчитала голоса на одном округе. Фото: РБК

Центральная избирательная комиссия провела повторный подсчет голосов и установила результаты выборов в одномандатном округе №50 в Покровске Донецкой области.

Члены Центризбиркома пересчитали бюллетени с 14 избирательных участков этого округа, сообщает пресс-служба ЦИК

На сайте ЦИК на данный момент отмечается, что в 50-м округе победил кандидат от "Оппозиционного блока" Руслан Требушкин – у него 30,33% (19 329 голосов). На втором месте – самовыдвиженец Андрей Аксенов с 28,92% (18 431 голосов).

В округе №50, по предыдущим данным ЦИК после обработки 100% электронных протоколов, победил с 30,29% Покровский городской голова Руслан Требушкин от "Оппозиционного блока". Вторым шел самовыдвиженец, Добропольский городской голова Андрей Аксенов (29,97%), который отставал от Требушкина на 206 голосов.

Местные жители устроили акцию протеста из-за возможных фальсификации с подсчетом голосов. Вечером 23 июля ОИК №50 начала проводить пересчет бюллетеней.

Вечером ОИК решила проводить заседание без кандидатов, наблюдателей и СМИ.

Накануне самолетом в сопровождении полиции члены ЦИК забрали бумаги из Покровска в Киев. До этого было решение суда о пересчете голосов, но окружком его не выполнил и Члены ЦИК 11 часов пересчитывают голоса на 50 округе и нашли сотни недействительных бюллетеней ЦИК взяла на себе его функции. Бюллетени пересчитывали на камеру, чтобы все присутствующие их видели. Сразу на двух участках в пачках за одного из кандидатов было найдено более 300 недействительных бюллетеней - на них проставлены несколько пометок.

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В Покровске Донецкой области, после досрочных выборов в Верховную Раду, председателя 50-й окружной избирательной комиссии госпитализировали после стычек у здания ОИК. Конфликт произошел из-за отличий в данных о подсчете голосов, которые наблюдатели заметили в протоколах.